Recco: oggi i funerali di Mariangela Massone

E’ deceduta mia zia Sig.ra Maria Angela Massone (Mariangela), scampata miracolosamente ai bombardamenti di Recco nei quali aveva perso entrambi i genitori, era stata maestra ed aveva insegnato nei paesi dell’entroterra tra cui San Marco D’Urri ed a Testana. Sposata con Paolo Antola, italiano nato in Perù, figlio di emigranti recchesi, si era trasferita in quel lontano paese nel 1965 e lì vi aveva trascorso vent’anni della sua vita prima di ritornare nella Sua Recco. Aveva contribuito a manifestazioni riguardanti testimonianze sui bombardamenti recchesi ed a pubblicazioni per le celebrazioni della fondazione dell’Associazione l’Ardiciocca.

Aveva curato nel 2014 una pubblicazione dell’Ardiciocca intitolata “FIlastrocche dei nonni”, con i disegni eseguiti dagli scolari della Scuola primaria di Recco, selezionati dal professor Sergio Antola, in collaborazione con l’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Recco.

Amata e ben voluta da tutti per i suoi modi sempre gentili e sempre disponibile verso gli altri è mancata in data 08/03 u.s. ed i funerali si svolgeranno oggi 10/03 alle ore 15,00 presso la Parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Giovanni Bono di Recco.

La nipote Silvia Pozzo