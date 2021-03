RASSEGNA STAMPA. “Vaccini, una giornata di caos”

Oggi, mercoledì 10 marzo, auguri a Macario. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: bigotto (chi assiduamente e scrupolosamente osserva le pratiche esteriori del culto, senza afferrarne l’intima essenza religiosa; bacchettone.Devoto-Oli). Proverbi: “Il pentimento è il medico dell’anima”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid: “Nell’Asl 4 sono 25 i nuovi contagi di ieri e 42 i ricoverati”; “In troppi davanti ai bar, pattuglia fissa a Chiavari; multe a Rapallo”; “Sestri Levante, tamponi eseguiti in viale Dante”. Vaccini: una giornata di caos, il sistema non funziona e crea disagio”.

Moneglia: interventi a difesa della costa nella baia della Secca. Sestri Levante: bianchetti al minimo storico, fa flop anche la pesca studio. Sestri Levante: appartamenti di lusso e case vacanza, così cambia l’ex cinema centrale. Lavagna: successo di Rinascita. Lavagna: scatta oggi il nuovo sistema parcheggi. Chiavari: l’imprenditore Walter Pinna, dodici locali e 100 dipendenti. Chiavari: linguistico, spunta la sede dell’ex Alfieri in via Trieste. Chiavari: pari opportunità, confronto al liceo Luzzati. Chiavari: I film al Mignon celebrano la donna su MioCinema. Chiavari: Life skills al progetto per i ragazzi del tecnico.

Rapallo: da contrabbandieri a trafficanti di droga, 19 arresti; l’operazione partita dal Tigullio. Portofino: troppi biker nei sentieri del parco.

Camogli: “Liguria fragile, preservare i centri abitati”. Recco: isolotti di microplastiche anche al largo del Golfo Paradiso.

Ne: passeggiate a Gambatesa dedicate a Dante.