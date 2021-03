Rapallo: vaccini pronti, ma nessuno ha avvertito i destinatari

Stamattina, all’ospedale di Rapallo, l’équipe sanitaria per effettuare i vaccini era pronta; anche le dosi erano state tirate fuori dal frigorifero per essere iniettate a diciotto pazienti over 80. Soltanto, all’ora convenuta, non c’era nessun vaccinando, semplicemente perché nessuno era stato convocato.

Essendo stati preparati i vaccini, si sarebbe potuto telefonare a persone interessate per non sprecare le dosi; ma l’ordine è stato tassativo: “Bisogna rimettere i vaccini in frigorifero”. Un’operazione corretta? Saranno ancora utilizzabili’? Restano i dubbi che certo l’Asl 4 chiarirà.

Stessa situazione si sarebbe verificata a Sestri Levante; le dosi non iniettate sarebbero state complessivamente 72.

A Santa Margherita Ligure invece, secondo la Asl, sarebbero state esaurite le vaccinazioni agli over 80. Ma non sarebbe vero e i pazienti in attesa dovranno essere convocati. Certamente il dottor Petralia direttore generale della Asl 4 chiarirà il tutto a mezzo comunicato stampa.