Lettere/ “Biker nel parco di Portofino e sull’Aurelia”

Da Beniamino Trevisan riceviamo e pubblichiamo

Vi ho scritto giorni fa riguardo alla funivia di Montallegro e ho ricevuto diversi consensi. Ora a proposito di quanto voi stessi avete scritto e pubblicato oggi dal Secolo, condivido appieno il no ai ciclisti sui sentieri del Parco di Portofino; è un’assurdità, hanno tanti altri percorsi in cui pedalare.

Ma vorrei sottolineare l’ineducazione di alcuni di essi, fatto per altro evidente anche sulla strade. Bene sostenere la così detta ecomobilità. Ma con educazione e disciplina. L’Aurelia è piena di ciclisti che occupano l’intera corsia indifferenti alla presenza degli altri veicoli.

La paura di perdere consensi, evita poi l’applicazione di tasse da parte della politica. Ci sono bici che costano migliaia di euro, possibile che i proprietari non possano pagare venti euro all’anno che consentirebbero di creare piste ciclabili degne di questo nome?

I ciclisti indipendentemente dal loro reddito ricevono piste ciclabili (sia pure pericolose in primis per loro stessi) così come le famiglie in disagio ricevono pacchi spesa gratuiti. E’ giusto tutto ciò?