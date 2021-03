Cinque Terre: accordo sul recupero delle gallerie ferroviarie

di Guido Ghersi

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre, con delibera n°7 del 16/02/2021 ha approvato la “Convenzione con le infrastrutture recupero energie-Agenzia Regionale I.R.E. S.p.A. per attività di centrale di committenza in relazione all’interno di recupero delle gallerie ferroviarie dismesse nel territorio dell’Ente, per riutilizzo ai fini di pista ciclopedonale, nei Comuni di Levanto e Monterosso al Mare”, contribuendo con oltre 3 milioni di euro.

Il progetto è stato finanziato dal Ministero dell’Ambiente con 5,3 milioni di euro.

Ma agli ambientalisti appartenenti al circolo V.A.S. (Verdi, Ambiente e Società) e la Comunità Marinara, hanno presentato subito una richiesta di annullamento della citata delibera del Parco niente meno che al Presidente della Repubblica per chiedere che venga annullato il finanziamento per definire la pista in galleria sotto il promontorio del Mesco, in modo da poter utilizzare i soldi in altri progetti, quali la depurazione, in nuovi impianti di rete fognaria e nel dissesto idrogeologico.