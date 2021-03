Chiavari: Società Economica, per i suoi 230 anni di attività sbarca sui social

Dall’ufficio stampa della Società Economica di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Duecento trent’anni e non sentirli!

Si avvicina l’anniversario della sua fondazione e la Società Economica si conferma un’istituzione al passo con i tempi. Il 15 aprile spegnerà le sue prime 230 candeline e per festeggiare il ragguardevole traguardo ha pensato di farsi, e di fare alla propria utenza, un regalo speciale: la creazione di nuovi canali di comunicazione on line.

La pandemia e il lockdown avevano già accelerato il processo, inducendo la creazione di contenuti culturali sulla pagina facebook, al fine di offrire appuntamenti di qualità durante i difficili giorni di chiusura totale, attività che si sono poi rivelate molto apprezzate da un pubblico in continua crescita.

Purtroppo le iniziative in presenza continuano a subire le restrizioni imposte dalla pandemia e così l’offerta in rete raddoppia e si struttura. Nel complesso il piano editoriale messo a punto dall’Economica prevede, per così dire, due binari paralleli e complementari su Facebook e su Instagram: uno dedicato alla Società Economica, tout court, dove verranno pubblicati: informazioni, curiosità e notizie relative all’attività dell’istituzione, al suo patrimonio e alle sue iniziative e un altro interamente dedicato alla Biblioteca e alle sue attività. Un’offerta variegata e approfondita, che si va ad aggiungere al canale Youtube condiviso e al sito ufficiale.

Mentre le pagine dedicate alla S.E. proporranno contenuti diversificati, le pagine della Biblioteca proporranno una pianificazione più precisa:

Il lunedì sarà dedicato alle “Novità in biblioteca”

Il martedì sarà lo spazio a “L’angolo della poesia”

Il mercoledì tornerà, necessariamente in modalità social: “Il club degli inguaribili lettori”, amatissimo gruppo di lettura partito lo scorso anno e interrotto dalla pandemia

Il giovedì sarà la volta delle amatissime “Letture del bibliotecario” che quest’anno saranno dedicate ai Classici del Novecento (con cadenza probabilmente bisettimanale)

E a chiudere il venerdì spazio a “Le perle della Biblioteca” con brevi video promozionali per conoscere lo straordinario patrimonio di questa storica biblioteca.