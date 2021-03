Chiavari: campionato social sportivo, ecco le finali

Dal CSI Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Visto il grande successo ottenuto dall’iniziativa social ed il grande entusiasmo della rete, abbiamo prolungato la durata delle sfide finali:

terzo-quarto posto: giovedi’ 11 marzo 2021 dalle ore 8:00 alle ore 08:00 di sabato 13 marzo 2021: ASD Rupinaro Sport vs Ginnastica Riboli Ritmica.

Primo-secondo posto: sabato 13 marzo 2021 dalle ore 9:00 alle ore 09:00 di lunedì 15 marzo 2021: Blue Sea Basket Lavagna vs Nac Ballet.

Verranno pubblicati a partire dalle ore 8:00 del giorno stabilito i nuovi post con le nuove emoticon da votare. Si potrà votare per 48 ore.

Inoltre sono stati stabiliti i premi per le prime quattro classificate:

1° premio buono acquisto materiale sportivo € 200,00

2° premio buono acquisto materiale sportivo € 150,00

3° premio buono acquisto materiale sportivo € 100,00

4° premio buono acquisto materiale sportivo € 50,00

Premio speciale per il video che raggiungerà il maggior numero di visualizzazioni entro le ore 09:00 di lunedì 15 marzo 2021.