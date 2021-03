Chiavari: nuovi marciapiedi e piantumazione in corso Lima

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Sono terminati i lavori relativi alla manutenzione straordinaria dei marciapiedi di corso Lima, che hanno previsto anche la sostituzione della vecchia illuminazione con moderni impianti a led e la piantumazione di nuovi lecci fino a piazzale Rocca. “Una zona completamente sistemata e rinnovata, per una maggiore sicurezza dei pedoni e degli automobilisti – spiega Marco Di Capua, sindaco di Chiavari – Interventi che vanno a sommarsi alle operazioni di sistemazione e allargamento dei marciapiedi di viale Devoto, dove sono state eliminate anche le barriere architettoniche. Ma il nostro impegno in questo quartiere non finisce qui: sono stati aggiudicati i lavori, per circa 242 mila euro, per provvedere al rifacimento degli asfalti di Ri Alto fino al confine con Leivi”.