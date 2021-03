Camogli: vaccinazioni over 80, ritardi e disagi

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Seconda giornata di vaccinazione presso i locali della sede della Croce Rossa di Camogli per i cittadini over 80: a causa di un ritardo nella consegna dovuta a problemi logistici da parte dell’Asl3, questa mattina si sono verificati disagi e ritardi nella somministrazione.

L’Amministrazione comunale si è tempestivamente attivata per una nuova riorganizzazione, sempre in accordo con Asl3: a partire dalla prossima settimana, considerato anche il mercato settimanale, i giorni degli appuntamenti saranno il martedì e il giovedì, ogni giornata da 42 vaccini, per un totale di 84 a settimana.

Inoltre, a partire da domani e per ogni giornata di vaccinazione, sarà messa a disposizione la sede della Società Capitani e Macchinisti (nei pressi della sede della Croce Rossa) come sala d’attesa pre-vaccinale, grazie alla collaborazione del comandante Giovanni Camozzi, che ha prontamente risposto a una richiesta dell’assessore Italo Mannucci e sentito il parere concorde della dottoressa Monica Tognarelli di Asl.

Sono oltre trecento i residenti che hanno prenotato il loro appuntamento.

È possibile prenotarsi telefonando al numero 0185 729037 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, premuniti di tessera sanitaria e codice fiscale.