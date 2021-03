Camogli: necessari studi sulla capienza del cimitero

Trascorse già due settimane dal crollo di una parte del cimitero di Camogli, sarebbe apprezzabile che il Comune facesse alcuni passi: capire quanti loculi, ormai scaduti, possono essere liberati; affidare uno studio per conoscere, a fronte della diminuzione della popolazione e della maggiore richiesta di cremazioni (e in parte di dispersione delle ceneri), le future esigenze di loculi; stabilire anche se il regolamento cimiteriale può limitare l’accesso alle sole salme di persone nate o residenti in paese.

Dovrebbe inoltre essere richiesta a persone competenti una relazione per capire quale parte del cimitero, anche mediante eventuali palificazioni, possa essere utilizzata in futuro e sapere quanti loculi le diverse “fasce” possano ospitare.

Il ricorso a Ruta, in una zona franabile e che dovrebbe essere anch’essa messa in sicurezza, dovrebbe essere l’ultima ipotesi.