Auto tampona tir, conducente muore sul colpo

Nella mattina odierna i Vigili del Fuoco di Multedo e della sede centrale sono intervenuti sulla A10, in direzione di Genova, tra Arenzano e Genova Pra, per un incidente stradale a seguito del tamponamento di un autoarticolato da parte di una autovettura. Purtroppo l’occupante della autovettura è deceduto sul colpo. Per liberare la vettura è stato necessario l’utilizzo dell’autogru.