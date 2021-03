Aiccre: Medusei presidente; Giovanni Boitano è il vice

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo

Il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei è il nuovo presidente della Federazione regionale Aiccre. Medusei è stato indicato dal Consiglio direttivo di Aiccre Liguria al termine del congresso regionale nel quale si è proceduto al rinnovo delle cariche associative: Giovanni Boitano è stato confermato vicepresidente e Desi Slivar segretario regionale.

«E’ per me un grande onore – dichiara Medusei – presiedere, a livello regionale, un organismo così strategico per l’affermazione del nostro territorio e per accrescere il ruolo degli Enti locali presso le più alte Istituzioni europee». Il presidente, che il 26 febbraio scorso è stato nominato durante la Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative rappresentante presso il Comitato delle Regioni d’Europa, assicura il proprio impegno per dare voce alle amministrazioni liguri: «Questo secondo incarico rafforzerà ulteriormente il mio ruolo. La cittadinanza europea, infatti, non deve essere un concetto astratto, ma deve crescere fra tutti i cittadini e il Consiglio regionale della Liguria è chiamato ad assolvere una funzione importante in questo percorso per affermare con forza crescente le istanze che nascono dal nostro tessuto socioeconomico. Solo attraverso questo scambio virtuoso – aggiunge – possiamo davvero procedere verso una comunità europea più coesa, solidale e attenta alle voci che nascono in ogni sua parte».

L’ Aiccre, Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, è articolata in federazioni regionali e riunisce tutte le rappresentanze elettive degli Enti locali. Obbiettivo di Aiccre è il riconoscimento delle autonomie locali e regionali. La federazione ligure ha sede a Genova, presso il Consiglio regionale della Liguria.