‘Santa’: Canottieri Argus in evidenza a Prà

Da Canottieri Argus riceviamo e pubblichiamo

Ottima prima uscita stagionale in gara per tesserati della Canottieri Argus di Santa Margherita. Domenica 7 marzo dopo gli appuntamenti invernali di Gran Fondo, si è aperta a Genova Prà la stagione remiera sulla distanza olimpica. A dare il via alla stagione è stata una gara di interesse nazionale, valevole anche come selezione per il meeting nazionale di Piediluco. In gara 251 equipaggi, per un totale di 439 atleti.

Le gare erano valide per le classifiche nazionali nelle categorie allievi, cadetti, ragazzi, esordienti, junior, under 23, pesi leggeri, senior e para-rowing.

Leonardo Di Lascio ha chiuso al terzo posto nel singolo junior maschile. Secondo posto per Michelle Castania e Giulia De Benedetti nel doppio allievi B2 femminile. Primo posto per Ludovico Bandinelli e Karim Elkamili nel doppio allievi B2 maschile con . Dietro di loro al secondo posto Oscar Canale e Lorenzo Caperoni. Nel doppio allievi C femminile Ester Canale e Miriam Elkamili hanno chiuso al terzo posto. Nel singolo 7.20 allievi C maschile, Pietro Spinosi ha chiuso al terzo posto. Stesso piazzamento per il quattro di coppia ragazzi maschile di Matteo Loddi, Edoardo Loddi, Matteo Milanta, Luca Simonetti. Quarto posto per Giada Castellini e Sibilla Penna nel doppio cadetti femminile. Nel singolo cadetti maschile Leonardo D’Andrea ha chiuso al secondo posto. Nella stessa categoria ma in un’altra gara, quarto posto per Lorenzo Pigozzi. Primo posto per Matteo Loddi e Matteo Milanta nel doppio ragazzi maschile con il tempo di 07:35:63. Il quattro di coppia cadetti femminile di Ester Canale, Giada Castellini, Miriam Elkamili, Sibilla Penna ha chiuso al secondo posto in una delle ultime gare della giornata.

Giada Castellini e Sibilla Penna

Ester Canale, Miriam Elkamili, Sibilla Penna, Giada Castellini