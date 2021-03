Ruta: Volontari del soccorso, inaugurata un’ambulanza

Inaugurazione di una unità di soccorso avanzato dei Volontari del soccorso di Ruta. La cerimonia si è svolta sabato scorso alle 15:30 in presenza del vicesindaco di Camogli Elisabetta Anversa e dell’assessore Italo Mannucci; presente Vittorio Crovetto presidente dei Volontari. Il mezzo è stato benedetto dal parroco, don Davide Casanova.

Madrina dell’ambulanza Monica Capurro che dice: “Volevo ringraziare i Volontari del soccorso di Ruta e in particolare mio figlio Emanuele di questo bel pensiero che ha avuto per la nostra nonna e mamma Alice Rozzoni cui il mezzo è dedicato”.

I Volontari di Ruta svolgono una grande attività sia nel comprensorio del Golfo Paradiso sia del Tigullio occidentale e ancora nel Parco di Portofino, macinando chilometri a piedi, a causa dei frequenti infortuni di cui sono vittime gli escursionisti.