RASSEGNA STAMPA Classi in quarantena in rapido aumento

Oggi, martedì 9 febbraio auguri ad Apollonia. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: ovviare (trovare un rimedio o un espediente per la soluzione di casi particolari; andare incontro, accogliere; oppure impedire ostacolare Devoto-Oli). Proverbi: “Al mondo ci sono più pazzi che briciole di pane”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “All’Asl 4 dieci nuovi casi e 40 ricoverati”; “Formazione permanente con tutti i volontari”; “A Chiavari assembramenti in via Mazzini e festa danzante in via Trieste”. Covid scuola: “Classi in quarantena in rapido aumento”; “Bar aperti e scuole chiuse, non capiamo”; “Sindrome di burnout al Chiavari 2”; “Prove Invalsi al Marconi Delpino”. Vaccini: “Ora tocca ai militari”.

Sestri Levante: “Noi orgogliosi di essere iscritti al Pd”. Sestri Levante: prosa e poesia nel concorso nazionale. Sestri Levante: caso on sport, interrogazione di Conti; Ghio replica. Lavagna: rogo, distrutta l’isola ecologica di via Nuova Italia. Chiavari: flash mob delle donne in piazza.

Rapallo: “Tapis roulant possibili, al coperto e per brevi tratti. Santa Margherita Ligure: gerbere alle ospiti dei Pii Istituti. Santa Margherita Ligure: un libro per far conoscere l’arte del merletto.

Camogli: “Trasferimento del cimitero , obiettivo è ampliare Ruta”; “Prosegue la ricerca dei feretri”.

Moconesi: solidarietà alla famiglia di Monica.