Rapallo: molti cantieri proseguono senza sosta

Proseguono senza sosta numerosi cantieri sul territorio cittadino.

Capitolo asfaltature. Da questa mattina sono in corso gli interventi in Via Ferraretto. I lavori proseguiranno nei prossimi giorni e interesseranno altri tratti stradali della città, a cominciare da quelli che presentano un fondo stradale particolarmente ammalorato.

Restando in tema di interventi stradali, sono in fase di attuazione le operazioni di allargamento del manto stradale di un tratto di Via San Pietro. L’opera, divenuta necessaria a seguito dei lavori di realizzazione del marciapiede di collegamento tra l’ospedale N.S. di Montallegro e resa

possibile grazie ad un accordo con i privati proprietari dei terreni adiacenti alla strada, andrà ad agevolare nettamente il traffico veicolare.

Passando alla zona collinare, al via l’intervento di ripristino all’imbocco di Via per San Lorenzo, all’incrocio con via Pietrafredda, lungo il crinale che, da Rapallo, porta a Santa Margherita. I lavori sono eseguiti dagli operai comunali.

Per quanto riguarda i cantieri che interessano le aree verdi, avanzano i lavori di restyling del parco Canessa, nel cuore del centro storico. Stamane gli elettricisti comunali sono al lavoro per la completa riqualificazione dell’impianto di illuminazione.

