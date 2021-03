Rapallo: domenica in Consiglio le aliquote Imu

Il Consiglio comunale di Rapallo è convocato per domenica 14 alle 9,30 con il seguente ordine del giorno:

Imposta municipale propria (Imu): approvazione aliquote 2021 Comunicazione prelievi dal fondo di riserva 2° semestre 2020. 3 Interpellanza del consigliere De Benedetti (Movimento 5 Stelle) ad oggetto distribuzione dei pacchi alimentari a seguito dell’emergenza sanitaria covid.

All’ordine del giorno potrebbero essere aggiunti gli argomenti in discussione nella riunione congiunta delle Commissioni 1 e 3, fissata per giovedì 11 alle 8.30. Ossia:

1 Approvazione regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, esposizione pubblicitaria ed aree mercatali

2 Modifiche e integrazioni al regolamento comunale per l’applicazione della tassa dei rifiuti Tari

3 Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione del sistema tariffario per l’anno 2021 relativo a Tari (tributo servizio rifiuti)

Partecipano alla riunione l’assessore al Bilancio, Patrimonio e Tributi Antonella Aonzo, il segretario generale Mario Vittorio Canessa e il dirigente di settore Antonio Manfredi.

La commissione prima, Affari istituzionali, è presieduta da Giorgio Tassano e composta dai consiglieri: Maria Cristina Ardito; Giuseppe Candido; Isabella De Benedetti; Mauro Mele.

la Commissione terza, Affari attinenti la programmazione poliennale presieduta da Eugenio Brasey è composta dai consiglieri: Alessandra Ferrara; Laura Mastrangelo; Isabella De Benedetti; Mauro Mele.