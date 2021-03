Portofino: “Parco nazionale, deve essere proposta condivisa”

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta relativa alle proposte per il Parco Nazionale di Portofino

Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di valutare la proposta del sindaco di Camogli sulla delimitazione dell’area per il nuovo Parco Nazionale di Portofino, anche attivando tavoli di concertazione con i sindaci dei Comuni coinvolti e i soggetti interessati. Il consigliere ha ricordato che il sindaco ha proposto di prendere come riferimento le dimensioni del Parco Nazionale delle 5 Terre.

Il vicepresidente della giunta e assessore ai parchi Alessandro Piana ha spiegato l’iter di costituzione del parco rilevando che la «costituzione di un’area protetta deve essere il risultato di un percorso condiviso e partecipativo con gli enti locali e non calato dall’alto» e che richiede un’analisi e nata da un’ampia concertazione. L’assessore, infine, ha ricordato la contrarietà al progetto già manifestata da alcuni Comuni del territorio.