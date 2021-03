Porto Venere: l’isola Palmaria, la Vas e il Master-plan

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della sedura relativa alla procedura di Vas e Inchiesta Pubblica per il Master Plan Palmaria

Davide Natale (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo e da Gianni Pastorino (Linea Condivida) , in cui ha chiesto alla giunta a che punto è l’iter per la Valutazione Ambientale Strategica sul Master Plan dell’Isola Palmaria e quali sono le modalità per la realizzazione della Inchiesta Pubblica prevista dalla legge regionale. Natale ha ricordato che è passato quasi un anno dal trasferimento dei beni nell’Isola Palmaria dalla Marina Militare al Comune di Portovenere e che non ci sono più notizie del Master Plan.

L’assessore al demanio Marco Scajola ha esordito: «Siamo orgogliosi del lavoro che stiamo facendo, nel pieno rispetto di tutte le leggi ambientali, per il recupero dell’isola». Scajola ha annunciato che il procedimento di Vas dovrebbe essere avviato fra marzo e aprile. «L’inchiesta pubblica – ha concluso – può essere motivatamente richiesta alla Regione dal Comune di Portovenere o associazioni ambientaliste riconosciute. L’autorità competente valuta la richiesta e, ove ritenuto necessario, ne dispone lo svolgimento».