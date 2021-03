Pieve Ligure: iniziate le vaccinazioni degli ultraottantenni

Dall’ufficio stampa del Comune di Pieve Ligure riceviamo e pubblichiamo

Sono iniziate questa mattina – intorno alle 9 – le vaccinazioni degli ultraottantenni pievesi presso la A.P.S. Operaia Cattolica di Pieve Ligure.

Queste le parole dell’assessore alla Sanità del Comune Paolo Moscatelli: “L’importanza di una diffusione capillare della vaccinazione sul territorio e soprattutto per una parte di popolazione che ha più difficoltà a spostarsi – come gli ultraottantenni – richiede da parte di tutte le realtà locali uno sforzo organizzativo. Insieme agli enti assistenziali preposti sul territorio e le Asl vengono forniti servizi ai cittadini in prossimità del luogo in cui vivono e si accellera la diffusione di uno strumento di prevenzione fondamentale come il vaccino. Rinnovo a tutti la raccomandazione ad aderire alla campagna vaccinale sapendo che i prossimi passaggi saranno legati alle persone con fragilità e alla vaccinazione domiciliare andando ad aumentare l’offerta per avere il prima possibile la più estesa copertura a livello territoriale”.