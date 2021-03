Ne: “Passeggiata infernale” nell’area di Gambatesa

Dal Cea (Centro Educazione Ambientale) del Parco dell’Aveto riceviamo e pubblichiamo

Il Museo minerario di Gambatesa permane chiuso ormai da qualche mese, in ragione delle limitazioni derivanti dai Dpcm anti-Covid e lo resterà ancora, almeno per tutto il primo semestre dell’anno, considerato il persistere della sospensione delle visite scolastiche, principale ragione dell’attività del Museo. Il Parco dell’Aveto sta approfittando di questi mesi di chiusura per l’effettuazione di alcuni lavori di manutenzione al trenino e alle gallerie e per l’ampliamento del percorso di visita in sotterraneo, in particolare con arrivo dei fruitori allo straordinario salone sotterraneo del “Grande Vuoto”, in modo che appena sarà possibile la riapertura, la Miniera potrà offrirsi al pubblico in veste ancor più arricchita e rinnovata.

Nel frattempo però l’area ex mineraria, con il suo contesto suggestivo di spazi di lavorazione abbandonati, elementi di archeologia industriale e aperture sui fianchi della montagna, si presta ugualmente ad attività oggi consentite dai Dpcm, quali passeggiate e visite guidate all’aperto, a tema. E quale tema migliore quest’anno, in cui si celebrano i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, di una “Passeggiata infernale”, con cui ripercorrere alcuni dei passi mossi dal Sommo poeta nella “selva oscura” e oltre, incontrando alcuni dei personaggi della prima cantica della Divina Commedia? Così il Parco dell’Aveto ha accolto con favore la proposta di Genova Dreams di poter ospitare nell’area di Gambatesa, pur permanendo chiuso il Museo, attori, artisti e guide della loro associazione, per condurvi il pubblico, rigorosamente contingentato e in sicurezza, per far rivivere, conoscere e spiegare il capolavoro assoluto della nostra letteratura, anche attraverso forme “teatrali” ed esperienziali e, perché no? giocose.

Gli appuntamenti si svolgeranno così nei fine settimana del corrente mese di marzo (ovviamente solo se la nostra regione permane in “zona gialla”), mese in cui ricadono, non a caso, la Giornata mondiale della poesia, che si celebra il 21 marzo, e il Dantedì, istituito il 25 marzo, giorno esatto in cui avrebbe avuto inizio l’arduo viaggio letterario di Dante nell’Oltretomba. Queste e altre attività potranno essere ripetute anche nei mesi successivi: un modo per far sì che la Miniera di Gambatesa, pur nell’attuale situazione di sospensione delle visite, continui in qualche maniera la sua missione educativa e attrattiva, e per tenerla viva presso il grande pubblico, nella speranza che presto il Museo minerario possa tornare ad aprire ed attrarre le consuete schiere di appassionati nel suo viaggio divertente e allo stesso tempo educativo “nelle viscere della Terra”, alla scoperta di storia, scienza, ambiente, geologia, tecniche, macchinari e tante curiosità legate al mondo minerario, in quello che fu il più grande sito estrattivo di manganese d’Europa.

Per info e prenotazioni delle passeggiate infernli: Genova Dreams: 340 4910024

Sabato 13, domenica 14, sabato 20 e sabato 27 marzo a partire dalle 11.00 evento speciale nei luoghi della Miniera di Gambatesa a Ne, con la “Passeggiata Infernale” per celebrare con attori e indovinelli il mese in cui

ebbe inizio il viaggio ultraterreno della Commedia del Sommo Poeta, nell’anniversario del 700° anno dalla sua morte (1321-2021). L’iniziativa è promossa da Genova Dreams e ideata da Sophie Lamour.

Tra gli artisti: Deborah Carelli nei panni di Taide, Alberto Cervelli nel ruolo di Caronte, Sophie Lamour in Semiramide.

“La Passeggiata Infernale” è adatta a tutti: il percorso misterioso si svolge in un ambiente perfetto per la sua atmosfera infernale, un passaggio nell’Aldilà travolgente, in una bolgia dantesca, formata da 7 dannati, 7

come i vizi capitali e come i 7 minerali dai poteri divini.

Ma non solo: la “Passeggiata Infernale” è anche un vero e proprio “Game Experience”: ovvero un gioco in cui i visitatori potranno cimentarsi, compiendo prove per menti ardite e risolvendo la “caccia al luogo dantesco

in Liguria”. Come? Ogni anima dannata svelerà indizi utili per indovinare i luoghi riconducibili alla memoria o al passaggio del sommo Poeta… Ma non tutto si può rivelare…

Non mancherà uno spazio per foto a tema per il contest #divinamentesocial a cura di DaruMa Photo.

In cammino tra luci e ombre, tra vizi e virtù, accompagnati dalle guide e dagli artisti in totale sicurezza, in un’avventura emozionale decisamente particolare, nel corso della quale il capolavoro della letteratura mondiale vive attraverso indovinelli e trabocchetti!

Posti limitati (10 a passeggiata); info e prenotazioni via whatsapp: 340 4910024. Si consigliano abbigliamento e scarpe comode per passeggiare in maniera confortevole. L’evento si svolge con la Liguria in fascia gialla (se

sarà comunicata la fascia arancione sarà posticipata la data).