Ne: Festa della Donna, inaugurata a Conscenti la ‘panchina rossa’

Nella “Giornata internazionale della donna”, è stata inaugurata in piazza dei Mosto a Conscenti la “panchina rossa” simbolo del “no” della comunità di Ne alla violenza sulle donne e richiamo al rispetto anche verbale, ogni giorno, per il loro ruolo.

“La panchina è rossa proprio perché deve essere notata e vuota ad indicare un posto mancante”, ha spiegato Titta Arpe, Presidentessa del ZONTA CLUB OF PORTOFINO TIGULLIO PARADISO; vuole essere “qualcosa di positivo per la società e per i suoi cittadini, il messaggio che, in questo comune, la popolazione è sensibile alla piaga delle violenze sulle donne”, ha detto poi Simona Gazzolo, Presidente del CIF di Chiavari, nel suo intervento.

“La violenza sulle donne, purtroppo, c’è. Questa panchina è il simbolo dell’esserci, dell’aiutarci, soprattutto in un momento come questo, dove il Covid non ha reso facile una convivenza forzata”, ha aggiunto il Sindaco di Ne, Francesca Garibaldi, che proprio come donna a capo del Comune, ha ricordato anche Anna Brusco, precedente vertice rosa nell’Amministrazione di Ne. Francesca Garibaldi ha precisato che l’appello delle associazioni femminili del comprensorio era stato subito accolto favorevolmente, da tutta questa Amministrazione, ma purtroppo, la pandemia abbia costretto a continui rimandi l’inaugurazione della panchina rossa, ora in significativa mostra anche a Ne. “Un peccato che i nostri bambini, che poi sono i nostri figli, i nostri nipoti, non possano essere qui in presenza, a causa dell’emergenza del momento, perché avrebbero avuto occasione di ascoltare storie di vita, di diritti sudati dalla donna: i nostri ragazzi devono conoscere la nostra cultura perché, come disse Rita Levi Montalcini: “La donna è stata bloccata per secoli. Da quando ha avuto accesso alla cultura è come un’affamata. E il cibo è molto più utile a chi è affamato rispetto a chi è già saturo”, questo è il pensiero espresso dalla consigliera ai Servizi Sociali e alla Sanità per il Comune di Ne, Loredana Arpe, che ha curato personalmente l’iniziativa nonché la preparazione stessa della panchina, grazie anche all’aiuto del suo papà.

Diversi ritratti di donne sono stati presentati dalle rappresentanti delle Associazioni: dalla poesia di Daniela Soncina, dell’AGORA’ DI LAVAGNA, al racconto su Artemisia Gentileschi di Mirna Brignole, de “L’AGAVE”. Le intrepide donne contadine e minatrici della Valgraveglia hanno avuto ampio ed emozionante spazio attraverso le storie vere di contadine e minatrici, lette dalla bibliotecaria Anna Garibaldi, che ha indossato il proprio “scosà, mandillo da gruppo e da testa, oltre che portato il suo “cavagno” per ricordare le donne del tempo che fu; le poesie in dialetto locale di Silvana Noceti e Alba Cafferata hanno commosso profondamente, parlandoci delle loro mamme, donne del secolo scorso che le hanno portate in grembo nei campi e in miniera. La manifestazione si è conclusa con la dedica a tutte le donne di una poesia di Madre Teresa di Calcutta, da parte della consigliera comunale, Cristina Rivara, e con un pensiero, espresso dall’Assessore alla cultura Maria Stella Mignone, su Emilia Prato, giovane emigrata valgraveglina che, a soli 21 anni, trovò la morte nelle “Meriche”, dove era giunta con la famiglia perseguendo il sogno di una nuova vita. La sua morte insieme ad altre ragazze come lei, nell’incendio all’opificio Triangle di New York del 1911, divenne il simbolo della lotta per i diritti e per la sicurezza sul lavoro, oltre ad essere all’origine proprio della celebrazione della donna dell’8 Marzo.

Erano inoltre presenti Maria Rosa Razeto già Presidente CIF Chiavari e ora Presidente de LE ARTI SI INCONTRANO, Maura Delicanto , socia CIF e Vicepresidente de LE ARTI S’INCONTRANO e Anna Nucciarelli, Vicepresidente di F.I.D.A.P.A-B.P.W. ITALY, Sez. Tigullio. Si ringraziano anche tutte le associazioni Culturali della Valgraveglia, che pur essendo vicine con il cuore, proprio per salvaguardare la sicurezza, hanno assicurato la loro presenza delegando i presenti.

Tra i partecipanti anche la consigliera per la Pubblica Istruzione, Simona Guerrieri e il Vicesindaco Fabrizio Podestà in rappresentanza degli uomini della valle.