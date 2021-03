Lettere/ “Vaccini e Toti, solo tantissima confusione”

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo

Innanzi tutto volevo ringraziare il vostro media perché permette di dare voce ai semplici cittadini, detto questo non c’è giorno che il nostro presidente Toti non scriva un comunicato con un nuovo programma per vaccinare i liguri.

“Da oggi precedenza agli anziani, da oggi precedenza a chi ha patologie gravi che si chiamano ultravulnerabili, da oggi a chi ha patologie meno gravi detti vulnerabili, da oggi chi appartiene ad certe categorie di lavoratori, da oggi con il nuovo vaccino alla fascia di età da 55 anni in giù, da oggi lo stesso vaccino per gli over 55 anni fino ai 65, da oggi gli over 65 ,da oggi non bisogna prenotare sarete chiamati dall’Asl ,da oggi potete chiamare un numero verde ,da oggi sarà il medico di base a prenotare, da oggi dovete chiamare il medico di base.

“Basta non se ne può più , non si capisce più nulla. Sprechiamo soldi per mantenere Alisa e questo è il risultato? Per piacere poche notizie ma una migliore organizzazione.