Lavagna: festa della donna, Barilari e Roggeri ospiti di ‘Futura’

Dall’associazione Futura aps Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Ieri 8 marzo 2021 l’Associazione Futura aps Lavagna ha proposto l’evento in streaming “ Rinascita: Il tuo nome è Donna!” (https://youtu.be/gdVVpbvguzY) .

L’incontro é stato coordinato da Aurora Pittau, presidente dell’Associazione, ed ha avuto come ospiti due donne speciali: Consuelo Barilari, attrice, regista, ideatrice e curatrice del Festival dell’Eccellenza Femminile, estimatrice di Alda Merini della quale ha tracciato un profilo e letto alcune poesie per l’occasione, e Vanessa Roggeri, scrittrice, premio narrativa Grazia Deledda 2020, autrice di vari romanzi tra cui “ Il cuore selvatico del ginepro”, “ Fiore di fulmine” e il noto “ La cercatrice di Corallo” di cui ha letto alcuni passi focalizzando l’attenzione su alcune figure femminili forti che sfidano con determinazione i casi nefasti della vita. Hanno seguito l’evento in diretta docenti e alunni della Scuola Don Gnocchi di Lavagna e hanno presentato un loro video, contributo per la giornata speciale.

Con questo incontro l’Associazione ha voluto ricordare prima di tutto che la Giornata Internazionale della DONNA non è precisamente una festa ma essa indica il lungo e difficile cammino delle Donne, ancora incompiuto, verso la parità di genere a partire dai diritti sanciti nella nostra Carta Costituzionale ( art. 3, 37,51 e altri), dal loro ruolo come madri costituenti nella stesura della Carta ma anche dal loro apporto sempre costruttivo in ogni settore della vita. Futura si associa in questo a tante altre voce di ieri che hanno ricordato il percorso fatto e quanto ancora dev’essere compiuto.

Per ricordare questa lungo cammino sono state proposte alcune figure femminili del passato e del presente che hanno lottato per scardinare l’arretratezza dei tempi e battersi contro le discriminazioni e in favore dei loro diritti. Tra queste : Telesilla, Ipazia, Olympe de Gouges, Le Suffragettes, Grazia Deledda, Vera Vassalle, Alda Merini, Rita Atria e altre.

La figura di Vera Vasalle, combattente partigiana a cui é stata intitolata la scuola Elementare di Cavi Borgo, ci ha riportato alla storia lavagnese e a quel periodo regressivo per la donna, il cui ruolo importante era piuttosto quello di fattrice, utile se prolifera ma assoggettata al maschio e non istruita. Basti pensare che per le studentesse allora le tasse scolastiche erano il doppio dei maschi ed esisteva una tassa sul nubilato!

L’intenzione dell’evento è stata quella di dare il giusto significato alla Giornata della Donna ( 8 marzo) con due donne, impegnate nel mondo della cultura e dello spettacolo, che operano con competenza, concretezza e sensibilità e che hanno lasciato un bel messaggio alle ragazze e ai ragazzi in ascolto ma anche a tutti i presenti: Continuare a combattere per difendere i diritti acquisiti e semmai per incrementarli fino ad arrivare alla parità di trattamento in tutti gli ambiti. Cogliere sempre tutte le opportunità e pretendere che anche le donne abbiano assegnati ruoli apicali secondo il comprovato talento, nel mondo della politica in primis ma in tutti gli ambiti della vita culturale, sociale e lavorativa in generale. Affinare continuamente la conoscenza perchè l’istruzione e la formazione continua permetteranno scelte consapevoli e autonomia di giudizio, molto importanti nella vita odierna perché nuove forme di autoritarismo e di prevaricazione si stanno affacciando all’orizzonte e stanno determinando per le donne discriminazione, mancanza di rispetto e violenza ulteriore .

L’iniziativa, oltre al momento celebrativo della ricorrenza che ci può stare, ha voluto quindi essere soprattutto un momento traslato sulla realtà attuale, sicuramente di grande difficoltà, con uno sguardo in prospettiva su quanto le donne potranno e faranno sicuramente. Si è parlato infatti proprio in questo momento di pandemia e di diffocoltà anche economica dei progetti delle Donne nella Next Generation Woman, perché le DONNE sanno di essere le protagoniste del cambiamento e nessuno potrà fermarle.

La sfida è: dopo tante parole si attendono i fatti e le risorse anche economiche per dar modo alle donne di essere rispettate e considerate per quanto esse valgono veramente!