Festa Donna: le iniziative del partito con una donna leader

Dall’ufficio stampa di Fratelli d’Italia Liguria riceviamo e pubblichiamo



“Abbiamo premiato due donne simbolo dell’impegno costante e continuo in questa pandemia da parte delle donne. Due infermiere che hanno dato prova del grande spirito di sacrificio che le donne da sempre mettono in tutto ciò che fanno”.

Con queste parole Anna Ion Scotta e Antonio Oppicelli spiegano le motivazioni dell’evento nazionale che Fratelli d’Italia, unico partito italiano con un leader al femminile, ha realizzato per celebrare la giornata internazionale della donna.

“L’8 marzo è una giornata sempre piena di retorica – commenta Alberto Campanella capogruppo al consiglio comunale di Genova e portavoce del Tigullio – oggi abbiamo voluto renderlo più concreto donando a donne eccezionali, come tutte le donne, la bandiera della nostra nazione a testimonianza di come le donne siano motore di questo Paese”.

Un tricolore donato a testimonianza di quanto le donne siano parte integrante del motore Italia e di come siamo ancora lontani da questo riconoscimento.

A ricevere la bandiera a Genova è stata Barbara Bavastro, coordinatrice regionale di Wall of Dolls e coordinatrice per la Liguria delle pari opportunità della UIL, che l’ha ricevuto dal commissario cittadino Antonio Oppicelli e dal capogruppo a palazzo Tursi, oltre che portavoce del Tigullio, Alberto Campanella; mentre è Paola Lilliu che a Bogliasco ha ritirato il prestigioso riconoscimento dalla vice coordinatrice della città metropolitana e da Gabriella Bernini, come infermiera che si è spesa tantissimo sul territorio in quest’anno di pandemia.