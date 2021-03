Chiavari: “Via Case sparse, realizzato il mio sogno”

Da Antonio Terzi, Comitato Case Sparse Caperana Alta Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

Già nel lontano 2015 fondavo il Comitato per cercare di interessare i residenti della Via Case Sparse e soprattutto la politica al problema della messa in sicurezza della strada.

I lavori che sono partiti e oggi sono stati “inaugurati” riguardanti il primo lotto, sono frutto anche di un mio capillare lavoro, fatto di ricerche di annosi documenti, confronti, riunioni e a volte di tanta amarezza e delusione.

Oggi ero presente con altri tre residenti, oltre al Sindaco e alcuni addetti ai lavori.

Mi sono congratulato con il Primo Cittadino con i miei più sentiti complimenti per aver dato l’avvio a un mio grande “pallino”.

Importante l’iter burocratico seguito da l’attuale Amministrazione, partito e suggerito da una mia iniziativa, allora nel 2015, avallata da chi allora ci ha creduto.

Via Case Sparse, sarà finalmente sicura, solamente una raccomandazione, attenzione alla potatura degli alberi perché solamente circa un mese fa sono dovuti intervenire i pompieri.

Lavoriamo per fare anche il secondo lotto….la vita è lunga!