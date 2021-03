Chiavari: Istituto Comprensivo 2 partecipa alla formazione Mab

Da Francesca Perucchio riceviamo e pubblichiamo

Ha preso avvio sabato 6 marzo 2021 il percorso di formazione M-Io Paesaggio Lab, il Training Mab rivolto ad insegnanti di istruzione secondaria di I e II grado organizzato dalla sottorete Mab 2, costituita dalle Scuole Polo territoriali:

● I.p.s.s.e.o.a. “Ranieri Antonelli Costaggini” – Rieti

● Istituto Comprensivo “Chiavari 2” – Chiavari (GE)

● IIS “Rita Levi-Montalcini” – Acqui Terme (AL)

● IIS “25 Aprile – Faccio” – Cuorgnè (TO)

16 le scuole coinvolte, lungo una linea immaginaria che collega 3 regioni italiane, due collocate nella parte nord occidentale del nostro paese, Liguria e Piemonte, e la Sardegna.

26 i docenti iscritti, che al termine della formazione acquisiranno il titolo di Teacher Guide e diventeranno a tutti gli effetti i nuovi Mentor del MaB, la metodologia didattica innovativa che integra la Cbl all’Outdoor Learning. Saranno proprio i docenti, insieme ai loro studenti, circa 270 alunni nelle regioni sopra citate, a diventare promotori della diffusione della nuova metodologia nella scuola italiana insieme ai colleghi e agli studenti delle Scuole Nodo delle altre 8 sottoreti afferenti alla Rete Nazionale MaB Italia, nata quest’ultima, nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (Pnsd)

Per il nostro territorio partecipano in particolare docenti provenienti da:

IIS Caboto

ITS In Memoria dei Morti per la Patria

IC Chiavari 2

IC Cicagna

IC Cogorno

Il Mab è un laboratorio di mappatura collettiva e partecipata di uno o più luoghi in cui i dati percettivi vengono integrati con le conoscenze culturali di un territorio, al fine di educare alla bellezza e stimolare l’intelligenza emotiva e una molteplicità di competenze necessarie allo studente di oggi e al cittadino di domani.

Grazie a tutti i colleghi che oggi ci hanno seguito e sostenuto e hanno deciso di percorrere con noi questa nuova esperienza.

Un ringraziamento particolare è riservato alle prof.sse Alessandra Onofri e Laura Virli, rispettivamente DS delle due Scuole Polo, I.I.S. Ranieri Antonelli Costaggini di Rieti e I.I.S. Blaise Pascal di Pomezia, che hanno permesso l’avvio di questo meraviglioso viaggio, e al Dott. Lorenzo Micheli referente scientifico e ideatore della metodologia.