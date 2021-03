Camogli: recuperati altri 15 feretri, una salma e due ossari

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

La seconda fase, iniziata domenica, consente, grazie all’alleggerimento operato tramite la demolizione dei manufatti presenti sul ciglio della parete franata, alla stesura delle reti e alla collocazione dei sensori di allarme, di intervenire nell’area del crollo e, di conseguenza, di incrementare il numero dei ritrovamenti.

Nell’intensa attività di oggi sono stati ritrovati 15 feretri, una salma e due ossari.

Il Sindaco Francesco Olivari ha indetto una riunione del Coa (Centro Operativo Avanzato) per domani pomeriggio.

Obiettivo dell’incontro organizzare e coordinare le azioni dei prossimi giorni, soprattutto in vista di previsioni meteo-marine non particolarmente favorevoli.