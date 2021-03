A Camogli domenica 14 marzo elezioni del Consiglio Direttivo della Croce Verde (esercizio 2021-2023). I soci in regola con le quote associative e regolarmente iscritti al libro dei soci potranno esprimere le loro preferenze recandosi nella sede di Via XX Settembre, 18 dalle 9 alle 13.

I nominativi dei candidati sono esposti in visione presso la sede.