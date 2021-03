Calcio/ Rivasamba: scuola femminile, successo degli open day

Da Cristiano Magri, responsabile comunicazione Rivasamba, riceviamo e pubblichiamo

Breve intervista relativa all’avvio del nuovo progetto Scuola Calcio Femminile Calafata.

Dopo il primo open day ed il grande entusiasmo riscontrato da parte di tutti, questo secondo sabato di calcio femminile ha confermato quanto da noi sperato. Erano 48 le bambine presenti all’Andersen sabato mattina, seguite dagli instancabili dirigenti, collaboratori e allenatori del Rivasamba che ancora una volta hanno dimostrato grande serietà, capacità e passione partecipando con grande entusiasmo a questa nuova iniziativa. Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che erano presenti per il senso di appartenenza e desiderio di crescita.

La grande soddisfazione deriva anche dal fatto che l’evento è stato seguito direttamente sul campo dai responsabili regionali della Figc. Erano presenti il Coordinatore delle Figc – Sgs Antonio Nappo e il Delegato Regionale al Femminile Fabio Gallo che al termine della manifestazione hanno consegnato a tutte le partecipanti le magliette rosa Sgs. Presente anche l’Assessore allo Sport per il Comune di Sestri Levante Mauro Battilana, che ha assistito all’intera programmazione della mattinata.

Queste le parole del Responsabile del Settore Giovanile David Cesaretti: ancora un successo strepitoso, tutto è andato alla perfezione, non pensavo di superare i numeri del precedente open day, grande entusiasmo da parte delle bambine e dei genitori. Questo successo ha fatto si che dalla metà di marzo partiranno gli allenamenti settimanali riservati alle bambine fino alla fine della stagione. Abbiamo ricevuto tanti complimenti da tutti, rappresentanti della Figc presenti e dall’Assessore Comunale. Ringrazio davvero di cuore tutti i mister, i preparatori ed i dirigenti presenti che hanno collaborato, per quanto di loro competenza, alla gestione della manifestazione. Davvero fantastici tutti, in perfetto stile Rivasamba. Tanti fatti ben fatti e poche, pochissime parole.

Queste le parole del Presidente Settore Giovanile Giuliano Franchini:

La società si è stata coinvolta in questa avventura grazie alle idee ed all’iniziativa dei mister e dirigenti che quotidianamente vivono sul campo e nelle nostre strutture sportive.

A loro erano giunte da tempo richieste da parte dei genitori di poter far giocare le loro bambini e non hanno esitato a proporre alla società di attivare iniziative in merito alla promozione e sviluppo di una scuola calcio femminile calafata.

Abbiamo quindi attivato questi due open day che sono andati oltre ogni nostra più rosea aspettativa. Siamo stati colpiti e siamo rimasti sbalorditi dai numeri raggiunti in sole due giornate, inimmaginabile arrivare a questi numeri a Sestri Levante.

Per il futuro, visto l’entusiasmo e l’attenzione al calcio giovanile femminile, l’idea è quella di continuare il progetto appena avviato, nonostante le difficoltà che dovremo affrontare per gestire al meglio l’organizzazione degli spazi da dedicare alla femminile, abbiamo deciso che da Lunedì 15 marzo 2021 senza aspettare oltre.

Abbiamo deciso di partire subito perché il grande successo dei due Open Day e l’entusiasmo trasmesso dalle famiglie e soprattutto dalle bambine, sono stati di grande stimolo per noi e ci hanno convinto a portare avanti il Progetto Scuola Calcio Academy femminile Rivasamba.

Senza attendere l’inizio della prossima stagione, lunedì 15 marzo alle h. 17, presso il nostro impianto Andersen di Via Modena 1, ci sarà il primo raduno con inizio allenamento h. 17.30. Le sedute di allenamento saranno due a settimana: il lunedì appunto dalle h. 17.30 alle h. 19 ed il sabato mattina dalle h. 10.00 alle h. 11.30 presso l’impianto Andersen.

Le iscrizioni saranno aperte dal primo giorno, quindi già da lunedì 15 marzo, con retta simbolica di € 50,00 comprensiva del tesseramento (con copertura assicurativa), kit Rivasamba costituito da maglietta, pantaloncini e calzettoni, con ulteriori due settimane di prova gratuita prima del tesseramento.

Gli istruttori saranno i nostri abilitati e qualificati. Per ulteriori info contattate la nostra segreteria, Susy, 0185 459203 – 329 025 9378