Borzonasca: riaperta la strada di Sopralacroce

“Stamane riapre la SP 49 per Sopralacroce nel territorio del Comune di Borzonasca, anche se con circolazione a fasce orarie definite dal mattino alla sera (6-8.30, 12.30-15, 16-19) e con personale addetto al controllo della parete a monte. La strada era stata chiusa a seguito dell’enorme masso caduto in mezzo alle carreggiate il 10 febbraio scorso e il pericolo di ulteriori distacchi dall’alto. A breve sarà installato un impianto semaforico collegato con i sensori che verranno installati a monte della frana. Inoltre, Regione Liguria stanzierà, nel giro di pochi giorni, la somma necessaria per gli interventi di messa in sicurezza dell’area interessata. Confido, quindi, che entro un paio di settimane la circolazione sarà di nuovo consentita sull’arco delle 24 ore. Ringrazio l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e il sindaco di Borzonasca Giuseppino Maschio con i quali c’è stata una proficua collaborazione per risolvere la situazione sul nostro territorio”.Lo ha comunicato il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi (Lega).