Balneari: “Concessioni, va applicata l’estensione al 2033”

Da Costanza Bianchini, Fratelli d’Italia, riceviamo e pubblichiamo

“È recentissima la notizia della diffida inviata dalla Autorità Garante Della Concorrenza al Comune di Sarzana, primo della regione Liguria ad essere stato raggiunto dall’Antitrust. Il Comune aveva correttamente riconosciuto la applicazione della L. 145/18 che prevede l’estensione delle concessioni marittime demaniali sino al 2033.

Fratelli d’Italia, in Europa con l’Europarlamentare Carlo Fidanza, e in regione Liguria con l’impegno dell’assessore al turismo Gianni Berrino, dei consiglieri regionali Veronica Russo, Sauro Manucci e Stefano Balleari, e dei responsabili ai dipartimenti interessati Costanza Bianchini, Raffaello Bastiani, Augusto Sartori, Paolo Strescino, è da sempre schierato a fianco della categoria. “Siamo soddisfatti che a Sarzana” – affermano tutti compatti- “FdI abbia mantenuto la posizione presa, e ci auspichiamo che anche gli altri comuni che eventualmente dovessero essere diffidati in futuro, applichino, come dovuto, la legge nazionale, non lasciata alla discrezionalità delle amministrazioni””.