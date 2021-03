A-12: “Esenzione pedaggio, il dialogo continua” (2)

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca circa l’esenzione dal pedaggio autostradale nelle tratte dei cantieri Aspi e Salt

Claudio Muzio (FI-Liguria Popolare) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta di estendere l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale a tutti i tratti della A12 su cui insistono i cantieri di lavoro. Muzio ha ricordato il piano di interventi di ASPi e SALT e l’accordo del 26 gennaio con Regione e Comune di Genova in cui è stato stabilito con il MIT di ampliare l’attuale area di esenzione totale dei pedaggi fino a Rapallo sulla A12.

L’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone ha assicurato l’attenzione della Regione rispetto al Mit e alle società concessionarie, rilevando che ci sono diverse società coinvolte nella gestione della rete autostradale ligure. «Quello che abbiamo ottenuto finora è un passo in avanti in questa situazione, che è unica sul territorio e si trascina dal crollo del Morandi». Giampedrone ha garantito che il dialogo fra Regione, Ministero e società concessionarie continua e che la competente commissione consiliare sarà aggiornata sulle future, eventuali nuove esenzioni. L’assessore ha condiviso l’eventuale istituzione di una class action sottolineando, però, che questa non rientra fra le competenze regionali.