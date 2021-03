Dall’ufficio stampa di Enel riceviamo e pubblichiamo

In merito al Vostro articolo, E-Distribuzione – la Società del Gruppo Enel che gestisce le reti in media e bassa tensione – segnala che, in data odierna, si è guastato un componente all’interno di una cabina a Sestri Levante.

Tutti i clienti sono stati prontamente alimentati attraverso un altro impianto interconnesso e si è proceduto ad assegnare ad un’impresa la riparazione definitiva del guasto.