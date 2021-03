Un boato. In via Nazionale a Sestri Levante è avvenuta l’edsplosione di una cabina elettrica. Sul posto vigili del fuoco, 118 con diverse ambulanze, carabinier e polizia urbana. Il traffico è stato bloccato. Non vi sarebbero persone ferite. Al momento si ignorano le cause dell’accaduto che solo i tecnici Enel potranno spiegare.