‘Santa’: 93enne senza linea Tim da un mese; tagliata fuori dal mondo

Ha 93 anni e non potendo deambulare, il telefono è l’unico mezzo per tenerla in contatto con i familiari e col mondo. Eppure dal primo febbraio il suo apparecchio è muto; la linea interrotta e mancano anche risposte concrete alle molte chiamate dei familiari per riattivare il servizio.

La signora si chiama Carmen Canessa ed abita a Santa Margherita Ligure in centro, in via Bozzo, una traversa di corso Matteotti. Tim avrebbe dovuto cercare di riattivare la linea da remoto; se risultava interrotta (magari a causa di lavori eseguiti in zona da terzi) doneva rendersi conto dei motivi per cui l’apparecchio è muto.

Questo dovrebbe essere fatto sempre, a maggior ragione nel caso il telefono sia un servizio essenziale per una persona anziana. Torneremo sull’argomento nei prossimi giorni ascoltando eventualmente le ragioni o le scuse della Tim.