Recco: 8 marzo, gli auguri del sindaco e del consigliere

Il messaggio del sindaco Carlo Gandolfo e del consigliere delegato alle pari opportunità Chicca Zanzi in occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna: “E’ una ricorrenza dal profondo significato sociale e culturale che cade in un periodo difficile di pandemia. Un ringraziamento sentito vogliamo indirizzarlo alle donne che sono parte importante di questa amministrazione, alle dirigenti e alle dipendenti comunali. Grazie anche ad assessori, consiglieri comunali e a tutte le donne attive nelle istituzioni locali. Grazie alla donne di Recco che costituiscono un pilastro della nostra attiva comunità. Questa giornata deve essere un’occasione di riflessione per superare la disparità di genere che porta, a volte, anche a episodi di violenza sulle donne. Fin dal nostro insediamento abbiamo favorito percorsi comuni con il ‘Centro per non subire violenza onlus’ e abbiamo messo a disposizione un appartamento, per l’istituzione sul nostro territorio di uno spazio che diventerà un punto di riferimento per fornire aiuto e sostegno alle donne del Golfo Paradiso”.