RASSEGNA STAMPA. Asl 4: 19 nuovi contagi; i ricoverati sono 39

Oggi, lunedì 8 marzo, auguri a Giovanni. Oggi è la festa della Donna. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Parole: plumbeo (del colore del piombo; spesso in quanto si associa ad una opprimente cupezza; letteralmente: di piombo). Proverbi: “Non sa donare chi tarda a dare”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid: “Nell’Asl 4 i nuovi positivi sono 19; i ricoverati a Sestri Levante 39”; “Con il ritorno della didattica a distanza, Amt sospende il servizio navette”.

Lavagna: Otto, cane da pet therapy. Cogorno: domani il Villaggio ricorda don Nando. Chiavri: Canoa polo, la voglia di sfide in mare. Chiavari: colmata, cittadella e case di via Lima, progetti da 5,9 milioni. Chiavari: posteggio via Assarotti, aperto il bando di gara. Chiavari: festa della donna, flash mob in piazza. Chiavari: museo marinaro, dotazione storica della Marina militare.

Camogli: “Crollo cimitero. Iniziata la rimozione dei detriti”; “Si forma Comitato delle famiglie”.