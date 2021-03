Rapallo: “Società maschilista e nel 2020 femminicidi record”

Dal Partito Democratico Rapallo riceviamo e pubblichiamo

L’8 Marzo è il giorno in cui si celebra la festa della Donna, guardando i dati riteniamo sia giusto porre una riflessione.

Ogni giorno tristemente ci accorgiamo sempre di più di vivere in una società che ancora vive sotto i retaggi del patriarcato. Una società maschilista, dove nonostante anni di valorose lotte per i diritti delle donne, le tutele vengono a mancare in diversi ambiti, e anche i diritti acquisiti vengono spesso messi in discussione o raggirate senza scrupoli da persone che vorrebbero portare ad una regressione della società. Basti pensare alla pratica dell’aborto, dove tra “movimenti pro life” (volutamente virgolettati) e ospedali pubblici con medici a maggioranza obiettori di coscienza, diventa difficile per una donna prendere una scelta così difficile senza essere giudicata o senza che gli venga negata la sua scelta.

In ambito lavorativo, oltre alle poche tutele già esistenti anche in condizioni normali come la parità salariale, le assunzioni, il negato periodo di maternità, proposte indecenti da parte dei datori di lavoro e campi lavorativi dove il maschilismo prevale, si è aggiunto il Covid 19 che ha causato una decrescita enorme dell’occupazione femminile: su 100000 nuovi disoccupati 99000 sono donne.

Il 2020 è stato l’anno peggiore per i femminicidi, e il 2021 ha registrato fino a qui 21 vittime di femminicidio, e una donna su dieci ha subito qualche forma di violenza sessuale nella sua vita, tanto che ogni luogo è oramai un potenziale pericolo. Senza contare il vergognoso quanto agghiacciante linciaggio social che la vittima è costretta subire, da parte di persone che si permettono di giudicare comportamenti e modi di vestirsi.

Come Circolo del Partito Democratico di Rapallo, ma soprattutto come persone, riteniamo sia dovere della Politica sia a livello locale e soprattutto a livello Nazionale a Fatti non a parole, fare leggi che tutelino le donne in ogni ambito, per porre fine una volta per tutte alla vergognosa società patriarcale, che ancora oggi è presente nella nostra cultura.