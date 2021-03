Rapallo: partenza lavori, forse è la volta buona

La concessione del porto Carlo Riva è del 1971 con scadenza nel 2021. Senoché nel 2000 una violenta mareggiata arreca danni alla struttura che l’ingegnere Carlo Riva si affretta a riparare, ottenendo un supplemento di concessione di 35 anni, ossia fino al 2056.

Nella notte tra il 29 e 30 ottobre 2018 una mareggiata devasta la diga. E da allora siamo abituati ad annunci mirati all’ottimismo. La conferenza dei servizi approva il nuovo progetto solo il 21 gennaio 2020, ossia circa 15 mesi dopo il crollo. Gli annunci di nuovi soci, fatti scivolare come indiscrezioni, e dell’imminenza dei lavori si sprecano; a chi chiede come mai non inizino, si dice che occorre verificare la presenza di ordigni sul fondale o la sistemazione parziale di ormeggi estivi. In realtà le faccende vanno malissimo sia per l’inchiesta sullo smaltimento degli yacht, sia perché i nuovi soci, se ci sono realmente, si dileguano.

Solo l’arrivo dell’imprenditore bolognese Davide Bizzi, un colosso noto in Europa e negli Usa, riporta la serenità e la speranza che il porto possa tornare a vivere col suo ricco indotto. Da una parte Bizzi, dall’altra il sindaco Carlo Bagnasco: entrambi desiderano studiare ogni particolare, ogni dettaglio. Decine di incontri tra i legali in uno spirito di collaborazione per un accordo che non possa in futuro scoprire amare sorprese. Poi c’è la burocrazia che sembra fatta apposta per ammosciare gli entusiasmi. Varato il nuovo direttivo che gestirà lo scalo, c’è l’ultima pratica: i nomi devono passare al vaglio di una commissione antimafia che impiega i tempi romani. Ora dovrebbe arrivare l’ok; questione di giorni, Ma nessuno è più disposto a scommetterci un euro.

Nella foto la mareggiata del 6 novembre 2000.