Parco Portofino: “Basta bici tra gli escursionisti”

Dal Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino Osservatorio Ambientale riceviamo e pubblichiamo

Oggetto: Situazione presenza MountainBike nel Parco Regionale di Portofino. Diffida alla Direzione del Parco, alla Regione Liguria, ai Sindaci

territorialmente interessati per il perdurare della mancanza di controllo di quanto in oggetto.

Alle ore 12. 15 di ieri domenica 7.3.21 nel tratto di sentiero tra il Vetta e località Pietre Strette, con la numerosissima presenza di escursionisti deambulanti nelle due direzioni è stata registrata la presenza di ciclisti (oltre 30) che senza alcun riguardo per la situazione, svolgevano la loro attività, nelle due direzioni, a velocità sostenuta.

La maggior parte degli stessi alla domanda di chiarimenti sulla loro presenza, non rispondeva, alcuni rispondevano di essere autorizzati da una imprecisata “scuola” (di Mountain Bike).

Dato il perdurare di tale situazione, per altro segnalata da tempo da diverse fonti, chiediamo di operare urgentemente per determinare una situazione di rispetto delle norme e regolamenti e quindi azioni finalizzate a migliorare la cultura del rispetto dell’ambiente e della convivenza di

fruizione in un territorio compresso negli spazi e delicato nella struttura.

Parco di Portofino