Chiavari: WyLab, un corso per fare impresa nello sport

Dall’ufficio stampa di Wylab riceviamo e pubblichiamo

Quante volte capita di avere delle ottime idee, ma poi di dovervi rinunciare perché non c’è un valido supporto nel poterle sviluppare? Se questo accade in connessione allo sport e in particolare all’ambiente sportech, ogni preoccupazione può tranquillamente cadere. Perché il team di Wylab, il principale incubatore sportech italiano, è a piena disposizione di chiunque abbia un’intuizione: per conoscerla anzitutto ed, eventualmente, per prenderla in esame e per fare in modo che diventi un progetto concreto.

La storia di Wylab parla chiaro, il team dell’incubatore è altamente professionale ed è per questo che viene lanciato in questi giorni il corso ‘Fare impresa nello sport. Strategie, strumenti e metodi per lanciare la tua idea nello sportech’.

Si tratta di venti ore di formazione che dureranno per cinque settimane e che saranno garantite in modalità digitale, dal 7 aprile 2021 al 5 maggio 2021, dalle 18 alle 20.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile scrivere una mail all’indirizzo formazione@wylab.net, oppure telefonare al numero 347 2502800.

La squadra di docenti è coordinata da Wylab, che, oltre all’attività tipica di incubatore di startup tecnologiche in ambito sport, organizza corsi di formazione sul fare impresa, il marketing e la trasformazione digitale.

I docenti del corso saranno:

Federico Smanio, CEO di Wylab, esperto di marketing sportivo e trasformazione digitale;

Stefano Tambornini, Direttore di Wylab, Mentor di Startup, esperto di finanza e fundraising;

Marco Lanata, CEO di Virtual, Imprenditore e Investitore, esperto di servizi IT;

Giulio Ardoino, Innovation Manager & Startup Advisor, esperto di tecnologia e automazione di processi;

Alessandro Garibotto, Amministratore Delegato di Sia Srl, Accounting & Auditing Professional;

Giulia Perrone, Finance & Startup Manager, Startup expert;

Francesca Picasso, Partnerships & Startup Manager, Startup expert.

I destinatari di questo corso sono, in primis, gli aspiranti startupper, gli imprenditori che desiderano lanciare un’idea innovativa nel settore sportivo e tutti coloro che desiderano avviare la creazione di un’impresa nel mondo dello sport.

La trasformazione digitale ha già investito l’industria sportiva, solo coloro che ne sapranno cogliere le opportunità acquisiranno il vantaggio competitivo determinante per emergere e avere successo.

Unico requisito necessario alla partecipazione è avere un progetto innovativo da avviare nell’ambito dello sport.

I partecipanti al corso, durante l’evento finale previsto il 5 Maggio 2021, avranno la possibilità di presentare il proprio progetto imprenditoriale all’Advisory Board di Wylab.

L’iniziativa migliore riceverà in premio una Wylab Card Basic, la membership che consente di accedere al network dell’incubatore e di usufruire di una serie di servizi a valore aggiunto.

Ulteriori dettagli a questo link: https://wylab.net/corsi/corso-di-formazione-fare-impresa-nello-sport/