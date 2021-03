Chiavari: MioCinema, 8 titoli in promozione per l’8 marzo

Dal cinema Mignon di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Arriva una grande promozione su MioCinema!

Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, da oggi lunedì 8 marzo fino a domenica 14 marzo sono disponibili, al prezzo speciale di €2.50, otto splendidi titoli in cui si raccontano storie e esistenze di donne. Donne che si battono per i propri diritti e per i propri ideali; donne che guidano verso una rinascita, personale e collettiva; donne orgogliose di essere donne.

Dal film premio Oscar Una donna fantastica a una straordinaria Meryl Strepp in Florence, MioCinema propone al pubblico otto film per celebrare la giornata dei diritti della donna.

Questi i titoli in promozione: