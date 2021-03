Chiavari: dai vaccini alla crisi del Partito democratico

Da Luca Garibaldi, consigliere regionale e capogruppo Partito Democratico, riceviamo e pubblichiamo

oggi è l’otto marzo. La ricorrenza della Giornata Internazionale dei diritti della donna è un momento di riflessione per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state, e sono ancora, oggetto in molte parti del mondo. Una giornata di riflessione politica, nel senso più pieno del termine, rispetto alle azioni, ai ritardi, alle lotte da intraprendere per l’affermazione dei diritti delle donne e di una piena democrazia paritaria.

Una riflessione necessaria oggi più che mai. Questo è un otto marzo particolare.

Esattamente un anno fa, iniziavano per il nostro Paese le stringenti misure che ci avrebbero portato al lockdown della primavera scorsa, con la crisi sanitaria, economica, sociale che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo. Una crisi che stanno pagando più di tutti le donne.

Il Segretario Generale dell’ONU, Antonio Guterres ha dichiarato recentemente che “la Covid-19 potrebbe invertire i limitati progressi raggiunti in materia di uguaglianza di genere e diritti delle donne” nel mondo. Una recessione globale, che colpisce principalmente le donne: gli studiosi hanno coniato anche un termine – shecession – per sottolineare l’impatto mirato sulle donne che sta avendo la crisi COVID. Una tendenza globale, che colpisce anche l’Italia: i dati Istat di dicembre 2020, certificavano che su 100.000 persone che avevano perso il posto di lavoro durante gli ultimi mesi della pandemia: 99.000 sono donne.

Sono solo alcuni dati che dovrebbero portare tutti i governi a mettere le donne al centro degli sforzi nella ripresa dalla Covid-19. E assieme affrontare, in maniera integrata, una serie di questioni che la pandemia ha evidenziato: denatalità, la disoccupazione femminile, la povertà educativa, il disinteresse per l’infanzia, la mancata conciliazione famiglia lavoro, l’insufficienza del welfare sociale sui servizi alla persona lungo tutto l’arco della vita, le differenze retributive tra uomini e donne, solo per fare alcuni esempi.

E per questo, assume grande rilevanza anche la discussione su come si interverrà per consentire una ripresa giusta e paritaria, a partire dal Recovery plan: su questo da alcuni mesi, a livello europeo si è sviluppata una campagna – Half of it (Il giusto Mezzo, in Italia) per chiedere che almeno metà delle risorse del piano siano destinate all’adozione di misure strutturali, su scuola, occupazione femminile, welfare, democrazia paritaria, lotta alle discriminazioni. Con l’obiettivo di ridisegnare un Paese più equo, più giusto, più sano, in cui uomini e donne possano contribuire alla prosperità comune, e futura.

Per questo è necessario cogliere l’occasione della riflessione della giornata odierna, per essere poi coerenti nelle politiche e nella capacità di trasformare la nostra società in questa direzione.

L’emergenza regionale e il Consiglio straordinario

Di fronte ai numeri di casi crescenti in questi giorni, la strada principale, quasi obbligata, per sconfiggere il virus è solo una: una campagna di vaccinazione rapida ed efficace. E di fronte al fatto che, da una settimana a questa parte, in gran parte del Paese l’epidemia sta di nuovo correndo, con diverse regioni che sono costrette a mettere in campo misure e restrizioni – zone rosse, zone arancioni rafforzate – è sempre più necessario essere pronti ad intervenire con due misure: tracciamenti e restrizioni mirate, e vaccini.

Su entrambi i campi la nostra regione si sta dimostrando un pessimo esempio di gestione della campagna sanitaria.

Partiamo dai vaccini. Da diverse settimane denunciamo che la campagna regionale fa acqua da tutte le parti. Procede con lentezza esasperante, e mentre in altre regioni si cominciano a vaccinare già altri soggetti, noi fino a giugno saremo impegnati nella vaccinazione degli over 80. Il confronto è impietoso. Più del 40% delle dosi giunte in Liguria non sono ancora somministrate e l’aspetto più incredibile è che si procede nella nebbia, per cui chi sa che a livello nazionale dovrebbe essere tra i soggetti da vaccinare non ha ancora le informazioni.

Per questo abbiamo depositato una richiesta di Consiglio Straordinario sulla campagna vaccinazione gestita nella nostra Regione.

Vogliamo denunciare le criticità e i disservizi (se vuoi raccontarci la tua esperienza, scrivimi qui) ma anche avanzare proposte e iniziative per migliorare la situazione, raccogliendo gli spunti e le osservazioni su quelle che sono le principali criticità: personale, punti vaccinali, personale, gestione dei dati, coinvolgimento dei medici di medicina generale, chiarezza su prenotazioni, categorie prioritarie, e sul numero dei vaccini disponibili.

In questo senso, è significativa anche la presa di posizione dell’ufficio di Presidenza dei Sindaci Liguri – ANCI – che con una nota chiedono di dare un cambio di passo alla campagna di vaccinazione, a cui gli enti locali hanno contribuito attivamente con la messa a disposizione di spazi e servizi e a cui non risponde una iniziativa analoga da parte della regione.

Negli scorsi giorni, dopo le proteste e le nostre segnalazioni, Toti, che prima si trincerava dietro al fatto che i ritardi fossero colpa del governo, ha annunciato che partiranno due nuove campagne di prenotazione: una destinata ai soggetti fragili (la cui responsabilità ricade sui medici di medicina generale) e per gli operatori scolastici. Saranno pronti e organizzati per reggere l’impatto del sistema?

La gestione sanitaria dell’emergenza COVID non è migliore.

Siamo zona gialla, ma la tendenza a crescere nei dati non dovrebbe indurci a non essere anche noi nella cd. terza ondata. La gestione della vicenda dell’epidemia del Ponente è indicativa del fatto che abbiamo a che fare con un Assessore alla Sanità che a più di un anno dall’inizio della pandemia non ha ancora capito fino in fondo una delle lezioni principali dell’emergenza COVID. Cioè il fatto che di fronte a situazioni di crescita esponenziale del virus, occorre intervenire il prima possibile, perchè prima si interviene, prima si risolve la criticità.

Invece, come sempre si attende di vedere se la situazione migliora e poi si interviene alla fine, quando il quadro è compromesso.

il grafico presentato da Toti per motivare le chiusure nel Ponente dimostravano che già a fine gennaio i dati portavano alla necessità della chiusura. Una decisione che ha preso in maniera confusa e tardiva pochi giorni fa, e con il fatto che – dopo un primo momento in cui aveva previsto il mantenimento dei ristoranti aperti a Sanremo – pochi giorni dopo ha fatto marcia indietro causando danni rispetto alla legittima aspettative degli operatori commerciali.

Stesso ragionamento si può applicare per il tema della chiusura – da sabato a lunedì – delle scuole superiori in presenza nella nostra Regione. Con la motivazione che i casi esplosi tra gli adolescenti negli ultimi giorni hanno portato ad adottare questa misura in maniera precauzionale, nonostante poche ore prima Toti si sia vantato del fatto che la Liguria fosse una delle poche regioni a rimanere in zona gialla. La vicenda della repentina chiusura delle scuole superiori – adottata nel week end – è anch’essa un elemento di preoccupazione rispetto alla scarsa capacità di programmare gli interventi in maniera efficace e di darne una comunicazione efficace, rispettando le difficoltà estreme che il mondo della scuola sta vivendo da più di un anno, con una strategia di aperture e chiusure improvvise che è sfibrante.

La crisi nel Pd o la crisi del Pd?

Giovedì scorso il segretario nazionale del mio partito, Nicola Zingaretti, ha comunicato la decisione di dimettersi da segretario del PD, come reazione alle ultime evoluzioni – o meglio inaccettabili involuzioni – della discussione interna al nostro partito, da qualche settimana a questa parte.

Una scelta dolorosa e una decisione che ha scosso il PD, la sua comunità di militanti ed elettori. Spero ci siano le condizioni perchè rientrino e si possa ripartire, ma il tema è più profondo

Come ho detto qui, di fronte alla situazione straordinaria che sta vivendo il nostro Paese, chi guarda al Pd come punto di riferimento nel (e del) centrosinistra lo vorrebbe un soggetto in grado di incidere sui temi decisivi: lavoro, scuola, salute, futuro delle nuove generazioni, riduzione delle disuguaglianze.

Vederlo involuto nelle discussioni interne, ha creato disorientamento nel nostro elettorato che chiede presenza e incisività. A cui non si sta rispondendo con quello di cui ci sarebbe bisogno. Urgente bisogno.

Vedremo quali saranno le decisioni dell’Assemblea Nazionale del prossimo fine settimana, a cui guardo con attenzione e preoccupazione. Ma al netto di questo passaggio, c’è una riflessione più profonda che penso che i gruppi dirigenti debbano porsi: un partito non esiste solo perchè ha uno Statuto, ma esiste se ha una funzione nella società, una funzione riconosciuta dalla società, in grado di caratterizzare una sua identità e un suo senso d’essere, che va al di là di essere un partito che esercita da tempo una funzione di governo e di responsabilità istituzionale.

Il mondo dopo il COVID cambierà molto attorno a noi, e ha bisogno di un partito che sappia cambiare con la stessa radicalità e velocità, a partire da una stella polare, che è quella della giustizia sociale e ambientale, e da un obiettivo, che è quello di ridare potere alle persone.

Ma per fare questo bisogna avere il coraggio di guardare fuori da sè e di rimettersi in discussione, radicalmente.

In Consiglio

Il Consiglio della scorsa settimana è stato improntato tutto su un progetto di legge che la maggioranza ha strenuamente voluto, tanto da scriverlo e presentarlo nel giro di poco più di due settimane. Un disegno di legge che ridisegna la logica degli appalti sugli acquisti per la sanità che sì, va assolutamente rivista, ma in maniera seria e non così caotica come ha voluto la maggioranza.

La scelta è di smantellare la centrale unica degli acquisti per dividerla in tre, un pezzo a Liguria digitale, un pezzo alla stazione unica appaltante della Regione e un pezzo a IRE che si occupa di energie infrastrutture e un pezzo a Liguria Digitale. In questo momento è fondamentale avere una struttura solida che prenda decisioni in maniera rapida per gli acquisti sanitari, affidandoli invece a soggetti terzi che mai hanno operato in merito, è un azzardo che oggi non possiamo permetterci, soprattutto in pandemia.

Noi dell’opposizione ci siamo battuti per tutta la seduta perché a maggioranza facesse un passo indietro presentando anche degli emendamenti migliorativi, ma come spesso accade sono stati rimandati al mittente. Infatti la proposta di coinvolgimento della Commissione Antimafia e la creazione di istituti di vigilanza per la trasparenza degli appalti, al fine di porre una particolare attenzione al tema delle infiltrazioni mafiose nel nostro territorio, soprattutto su un tema, come quello delle sanità, che è diventato in questi mesi, uno dei principali settori su cui le mafie operano e lucrano sono state entrambe respinte.

Nella stessa giornata avevo denunciato una grave e strana differenza tra i dati dei vaccini consegnati alla Liguria e quelli inoculati dal sito della Regione Liguria e dal sito del ministero della salute. In pratica, la Liguria sembrava indicare meno dosi arrivate e più vaccini effettuati rispetto a quella segnalata dal Ministero. Il giorno dopo i dati sul sito della Regione sono stati aggiornati: è un peccato che ci sia stato bisogno di un mio intervento, vista la tematica piuttosto delicata, in ogni caso continuerò a monitorare perché una differenza del genere non si verifichi più.

Gli incontri della settimana

Durante la scorsa settimana ci sono stati diversi incontri di cui vorrei raccontarvi che hanno a che fare con la campagna vaccinale, con la crisi occupazionale e con il racconto del nostro territorio:

Lunedì in Consiglio sono stati incontrate, finalmente, dall’Assessore alla sanità Toti le Associazioni che si occupano delle Malattie rare. In altre regioni vengono vaccinati con priorità, perché in Liguria no? Dopo un ordine del giorno condiviso da tutti i capigruppo e votato all’unanimità dal Consiglio la Giunta si è impegnata ad istituire un tavolo tecnico immediato fra Alisa e i rappresentati delle Associazioni dei malati di malattie rare in modo da programmare in tempi brevissimi la prenotazione e la vaccinazione di questi pazienti particolarmente fragili.

Mercoledì 3 durante una conferenza stampa insieme a tutti i capigruppo dell’opposizione ho avuto modo di raccontare la Proposta di Legge portata avanti da tutta l’opposizione per cercare di aiutare le famiglie e i ragazzi liguri. Le famiglie liguri con un reddito Isee sotto gli 8000 euro e con almeno un figlio minore a carico risulterebbero essere 8500, e in un periodo di crisi come questa la probabilità di tagliare la spese famigliari inerenti allo sport dei ragazzi è molto comune, sport che però rimane assolutamente fondamentale per i ragazzi, dal punto di vista della salute e anche della socializzazione. Per questo un contributo pari a 200 euro per minore per sostenere le spese per l’attività sportiva potrebbe essere un aiuto concreto che come opposizione ci auguriamo che la Giunta possa approvare.

Durante la conferenza stampa le domande dei giornalisti si sono anche spostate sul piano vaccinale regionale, sulla sua evoluzione e sugli intoppi che stiamo registrando: vi lascio qui il video della mattinata, nel caso voleste recuperarlo.

Venerdì mattina sono stato a Genova, al porto per essere vicino ai lavoratori in sciopero dopo la decisione dei terminalisti di rimettere in discussione gli accordi faticosamente raggiunti in questi anni e minare la pace sociale nel Porto.

​Nel pomeriggio di venerdì sono stato invitato a partecipare ad un incontro organizzato dal Circolo Pd Foce “Entroterra: il rilancio della aree interne” insieme alla Sindaca di Rossiglione Katia Piccardo, all’Assessore di Fontanigorda Margherita Asquasciati e alla Docente dell’Università di Milano Roberta Milano. Se vi foste persi l’incontro, vi lascio il link qui.

​Il prossimo Consiglio

Domani ci sarà la seduta del Consiglio Regionale.

Avendo richiesto la convocazione del Consiglio Straordinario urgente a tema campagna vaccinale tutte le attività ispettive in merito sono automaticamente state spostate a quel Consiglio, che è previsto il 16 marzo.

Tra gli argomenti che reputo di massima importanza e attualità che verranno trattati e di cui vorrrei poi tenervi aggiornati sono: la ripresa della discussione del realizzazione del Parco Nazionale di Portofino come grande occasione che la nostra Regione per troppi anni ha deciso di non cogliere; il caso, che purtroppo si ripresenta, dell’assenza di classe sufficienti per la succursale di Chiavari del Liceo Liguistico Da Vigo – Nicoloso di Rapallo; la preoccupante cancellazione dell’accordo tra Regione e Università di Genova per l’Osservatorio sulla sicurezza e la qualità della vita dei cittadini.

