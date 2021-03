Casarza: “Sono negativo, ho divorziato dal covid”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio riceviamo e pubblichiamo

Con un post su Facebook pubblicato stamane, il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare, risultato positivo al Covid lo scorso 13 febbraio, ha reso noto l’esito negativo del tampone molecolare di verifica effettuato sabato 6 marzo.

“Finalmente io e il virus abbiamo divorziato”, scrive Muzio. “Abbiamo convissuto tra alti e bassi per oltre tre settimane. Alla fine questo maledetto ha deciso che era meglio allontanarsi da me. E così mi riprendo la mia vita. Ringrazio di vero cuore chi si è preoccupato per me manifestandomi vicinanza e tanto affetto. Sono accanto con un abbraccio a chi sta ancora soffrendo