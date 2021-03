Camogli: recuperati i resti di altri diciassette defunti (4)

Oggi è stata una giornata dura per gli uomini della Marina Militare e dei Vigili del fuoco impegnati a Camogli nella ricerca di bare, ossari, urne cinerarie, ma anche salme, resti umani, lapidi. C’è la fatica fisica ma soprattutto, anche se si tratta di uomini abituati ad intervenire in situazioni difficili, la tensione ed emozione che si verifica nelle tragedie, vissuta ad esempio nelle ricerche sotto il ponte Morandi, nei terremoti o inondazioni. Un grande senso di rispetto per i defunti e di solidarietà con la consapevolezza che i loro parenti e amici attendono con trepidazione di conoscere se vi sono stati ritrovamenti e se le salme hanno un nome e se corrisponde a quello del loro caro.

La fatica di oggi, sempre col timore che i sensori lancino l’allarme di nuovi movimenti franosi, si riassume in 17 ritrovamenti. Non è poco se si pensa che vanno rimossi detriti e roccia.