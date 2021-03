Camogli: le iniziative de “L’Ochin”

Dall’Associazione “Ochin Okinawa” riceviamo e pubblichiamo

Oggi! Lunedì 8 marzo 2021, alle 18

“Birmania: le ragioni del colpo di Stato”. Ne discutono: Cecilia Brighi, Italia-Birmania.Insieme; Francesco Cabras, regista, fotografo; Giuseppe Pogliari, cooperante. Conduce Renzo Garrone, scrittore

Pagine dove seguire la diretta:

pagina facebook di Associazione Ram: https://www.facebook.com/ramprodotticonunastoria

su Zoom al seguente link: https://us02web.zoom.us/j/7459978519

Grazie per ieri, per essere stati con noi in tanti/e a rinnovare la tradizione di lotta della Giornata internazionale della donna.

Potrete incontrare noi dell’Ochin mercoledì 10 marzo dalle 11 alle 12.30 alla libreria L’ultima spiaggia sul lungomare di Camogli: potete rinnovare l’iscrizione alla nostra Associazione con simbolici 10 euro, comprare il libro di Giulia Caminito che ieri è stata nostra ospite e la rivista Leggendaria, impresa di donne che da 25 anni la tengono in vita con il proprio lavoro volontario.

Sosteneteci, stateci vicini, passate anche solo a salutarci: noi saremo lì fuori ad aspettarvi.