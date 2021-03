Sul molo di Camogli le reti della tonnarella in fibra di cocco, che solitamente vengono calate in mare a fine marzo per dare il via alla stagione di pesca in aprile. Un gabbiano sembra tenderle già d’occhio, sicuro che prima o dopo cattureranno saporitissimo pesce. La tonnarella, situata a circa 400 metri da Punta Chiappa, è l’unico impianto presente in Liguria ed è gestito dalla cooperativa Pescatori Camogli.

Foto di Consuelo Pallavicini