Camogli: Fondazione Teatro Sociale, ex collaboratori in causa

Sarebbero una decina gli ex collaboratori o fornitori di servizi della Fondazione Teatro Sociale di Camogli in causa. Chiedono il versamento di circa 150.000 euro complessivi a fronte del loro impegno professionale svolto e non retribuito. Per questo i loro legali hanno chiesto il pignoramento di conti bancari degli Enti che fanno parte a vario titolo della Fondazione. La cifra richiesta non va ad aumentare il deficit della Fondazione, essendo già compresa nel passivo dell’Ente. Sul debito incideranno solo le spese legali che la Fondazione dovrà sostenere.