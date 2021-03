Avegno: raccolta rifiuti, un altro flop della giunta

Da Margherita Ceravolo – Paolo Pinna, Gruppo Consiliare Attiva Avegno, riceviamo e pubblichiamo

La storia si ripete, l’Amministrazione non impara dai suoi errori. Dopo sole tre settimane dall’introduzione delle modifiche al sistema di raccolta rifiuti, che avrebbe dovuto estendere il porta a porta a tutto il territorio comunale oltre a modificare il calendario dei conferimenti, non possiamo che prendere atto della confusione ed il generale mancato rispetto delle nuove norme, frutto della insufficiente comunicazione data ai cittadini.

Piu di un terzo degli utenti non ha ricevuto il nuovo kit per la raccolta e quindi non ha potuto prendere visione delle nuove norme, e chi invece lo ha ricevuto o perlopiù preso personalmente al centro di Lupara, si è visto non ritirare i rifiuti per giorni in quanto il porta a porta non è mai partito. Occorre infatti ancora conferire i rifiuti all’interno delle aree di prossimità, come prima, nelle gabbie anti-cinghiali dove presenti

L’impossibilità di poter fissare incontri pubblici con la cittadinanza a causa delle norme anti covid non bastano a giustificare la quasi totale mancanza di informazione, limitata al volantino consegnato assieme al kit con la dicitura “ecocalendario raccolta porta a porta”. Suggeriamo di realizzare un video tutorial da pubblicare sul sito e sulle pagine social dell’ Amministrazione, di mettere le istruzioni sulle gabbie e di dare informazioni attraverso il telefono come già avviene per molte comunicazioni. Gli utenti hanno visto disattesa la partenza della raccolta porta a porta, come invece pubblicizzato dall’Amministrazione.

La situazione attuale è quindi un misto tra chi continua a conferire con le modalità in vigore fino ad un mese fa, chi prova a rispettare il nuovo calendario, chi in maniera coerente e sistematica continua a non rispettare alcun regolamento. Se la raccolta differenziata non viene rispettata, ci rimettono tutti i cittadini ed il nostro ambiente.